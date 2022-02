Terje Håkonsen mener OL-utøvere ikke tør protestere: – Alle som er med, er medskyldige

Da Norges fotballandslag i fjor protesterte mot menneskerettssituasjonen i Qatar med teksten «HUMAN RIGHTS», skapte det overskrifter verden rundt. Terje Håkonsen fulgte med og var ikke imponert.

– Det er bare de som ser dumme ut. Man må ta action for at verden skal kjenne det. Ord, plakater og kronikker som skrives, hjelper ikke, sier han til Vårt Land.

Til tross for at han er lei kronikker, har snowboarderen skrevet en ny OL-kronikk på Vårt Lands debattsider. Der langer han ut mot måten idrettsverden forholder seg til store idrettsarrangement som blir arrangert i autoritære regimer, og de han mener ignorerer Kinas menneskerettighetsbrudd mot folkegruppen uigurer.

«Så har vi altså enda en kronikk om det autoritære sportsregimet til IOC. Men uansett hva som skrives og sies, så velger statsministere, sportspresidenter, trenere, utøvere og mesteparten av publikum, å se bort. Heia mennesker», avslutter Håkonsen kronikken sin.

– Alle er medskyldige

I kronikken tipper Håkonsen at «ingen utøvere, hverken norske eller internasjonale, kommer til å ta opp undertrykking, tortur og drap mens de er i Kina-OL». Dette skriver han delvis i referanse til Amnesty-kampanjen i november i fjor hvor flere norske skiløpere sa at ytringsfrihet og menneskerettigheter er viktig.

– Har slike uttalelser en innvirkning på Kina og IOC?

– Det betyr lite, mener jeg, sier Håkonsen.

– Men gjør utøverne seg medskyldige i drapene?

– Alle som er med i OL, alle som ser på OL, alle som går inn på 7-Eleven og kjøper et produkt med OL-ringene på, er medskyldige. For alle ser bort, og fortsetter å støtter IOC og deres partnere.

Dette er ikke første gang Håkonsen viser sin misnøye med IOC. Da halfpipe ble en olympisk øvelse under vinter-OL i Nagano i 1998, boikottet han og flere snowboardere kvalifiseringen. Han mente IOC forsøkte å stjele sporten da de ga ansvaret for kvalifiseringen til det internasjonale skiforbundet (FIS) i stedet for snowboardernes eget forbund ISF.

Switzerland China Olympics Protest DEMONSTRERER: I begynnelsen av januar i år tok demonstranter til gatene i Geneve foran FN for å be om en boikott av OL i Beijing. (SALVATORE DI NOLFI/AP)

Boikott

Håkonsen har ved flere anledninger tatt til orde for at norske idrettsutøvere boikotter OL i Kina.

– Du sier at det er de store utøverne som er trekkplasteret i OL. Hadde det ikke vært et enda større slag i ansiktet for Kina og IOC om det var de største utøverne som boikottet, og ikke land?

– Absolutt, men det er så urealistisk for de tør ikke. Dessuten så snakker ikke utøvere sammen, sier Håkonsen.

– Mener du at de ikke tør eller at de ikke bryr seg?

– Det er noen som ikke bryr seg, men det er også mange som ikke tør. Det er en påkjenning hvis man som utøver skal være mye ute i media og mene ting. Da må du svare for deg, og da kan det fort balle på seg.

– Hva bidrar utøverne med ved å ikke ta handling ovenfor Kina?

– Det er med å bidra til at Kina kan fortsette å bryte menneskerettigheter. Det er klart at det skal mer til enn en boikott av ett OL for å forandre et lands politikk, men det kunne nok bidra til at IOC måtte ha forandret seg. De står jo sammen med Kina her. Dette er jo IOC sitt ansvar. De får lov til å gjøre akkurat som de vil.

Ut mot IOC

Tidligere denne uken skrev Vårt Land at Stortinget skal diskutere OL-boikott først en drøy uke etter OL er ferdig.

– IOC har lagt til rette for sportsvasking av diktaturer tidligere. Det er bare å se til OL i Tyskland i 1936, sier Håkonsen.

– Hvordan kan Norge bidra til en endring i IOCs metoder?

– Be om at IOC kjører en åpen demokratisk prosess på alt som blir bestemt. Dette handler om å bygge glede og sport over hele verden, da må det være åpent og rettferdig.

Norske Kristin Kloster Aasen, som sitter i IOCs styre, har lest kritikken fra Håkonsen, men har ikke ønsket å kommentere.