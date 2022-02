Hvor ble det av leken i toppidretten? Hvor er moroa når slavearbeidere dør for et Fotball-VM i en ørken. Hvor ble det av vintergleden når Vinter-OL legges til en annen ørken? I en stat hvor myndighetene torturerer og dreper sine egne innbyggere og undertrykker minoriteter.

Hvordan kan Norges Idrettsforbund med sin medietrente sjef, Berit Kjøll, garantere full ytringsfrihet for norske utøvere når offisielle talspersoner for Kina truer med sanksjoner hvis utøverne snakker fritt?

IOC og Hitler

Hvorfor havner store internasjonale idrettsarrangementer gang på gang i autoritære stater, når både norske og internasjonale idrettsorganisasjoner bedyrer at de aldri kompromisser på ytringsfrihet hos utøverne og grunnleggende menneskerettigheter i land hvor de legger sine arrangementer?

Snowboardprofil Terje Håkonsen vil at idrettsutøvere skal få snakke fritt om Norges deltakelse i vinter-OL i Beijing (Ronja )

Folk liker å trekke frem skrekkeksempler i nyere tid, med vertsnasjoner som Qatar, Russland og Kina, men koblingen mellom autoritære stater og den organiserte idretten er ikke akkurat ny. Tidligere sjef Den internasjonale olympiske komité (IOC), Juan Antonio Samaranch (han som ble fornærmet i 1994), var jo idrettsminister i fascistregjeringen til general Franco i Spania på 1960- og 70-tallet.

IOC hadde ingen problemer med å legge OL til Nazi-Tyskland i 1936, selv om varsellampene lyste rødt på alle bauer og kanter. Adolf Hitler fikk sportsvaske sitt regime akkurat som emir Sheikh Tanim, Putin og Xi Jinping.

Likhetstrekk med autoritære regimer

Kan det være fordi organisert idrett på toppnivå har mange likhetstrekk med autoritære regimer? At det er skinndemokratier, der en autoritær elite tar avgjørelser for alle undersåttene som bare må følge instrukser som roboter? La oss være ærlige, er ikke det akkurat hva norske utøvere er når de reiser til Kina uten at en eneste en av dem tar opp den forferdelige situasjonen til uighurene?

Det holder jo ikke at Johannes Klæbo sier på generelt grunnlag at ytringsfriheten er viktig. Det er jo ikke veldig modig eller «to the point». Min gjetning er at ingen utøvere, hverken norske eller internasjonale, kommer til å ta opp undertrykking, tortur og drap mens de er i Kina-OL.

Jeg har selv vært vitne til hvordan makta ter seg i disse rekkene når de først har bestemt seg — Terje Håkonsen

IOC er en organisasjon som håver inn milliarder fra autoritære regimer. Og dette kommer jo IOC sine underbruk til gode, som Norges Idrettsforbund, som mottar penger fra IOC. Men at utøverne logrer like mye med halen, er uforståelig for meg. Det betales fortsatt ikke pengepremier i OL. Av en eller annen grunn aksepterer tusenvis av utøvere hvert år at pengene forsvinner til korrupsjon, pamper og rike idrettsorganisasjoner. Men de krever ingenting for at de er trekkplasteret for hele maskineriet.

Det er en god idé å samle alle vinteridretter i samme arrangement hvert fjerde år. Fans over hele verden har noe å glede seg til. Utøverne får hele verdens spotlight på seg. Hadde det bare vært på utøvernes premisser, og basert på et godt verdigrunnlag. Om IOCs verdigrunnlag – om de har noen – bidrar til noe annet enn å sementere maktstrukturen i internasjonal toppidrett, har jeg vondt for å se.

Valser over undergrunnssporter

Jeg har selv vært vitne til hvordan makta ter seg i disse rekkene når de først har bestemt seg. IOC valset over sporten som jeg selv var med å bygge opp på 1990-tallet. Selv om vi hadde våre egne konkurranser og forbund, bare ga de sporten (som de ikke eide) til en annen pampeorganisasjon de kjente godt: Det internasjonale skiforbundet FIS, som aldri hadde gjort snowboarding før.

Det samme mønsteret gjentar seg hver gang IOC tar inn nye såkalte «undergrunnssporter» eller «aktiviteter fra subkulturer». Kule, ungdommelige og utøverdrevene aktiviteter som snowboard, skateboard og parkour har blitt overkjørt for å bli OL-idretter. Skateboard la de inn i World Skate, som aldri hadde organisert en skateboard-konkurranse. De drev med rulleskøyter. Det er en helt annen planet. Det blir som om rally skulle overtas av Skiforbundet fordi Swedish Rally går på snø. Parkour la de inn i, hold dere fast: Federation International De Gymnastique. Det er ingen sammenheng eller felles historikk mellom turn og parkour.

Jeg tror dessverre ikke IOC vil endre seg. De snakker og snakker, men vi må se på hva de gjør — Terje Håkonsen

En ekte, demokratisk organisasjon ville lyttet til utøverne og fansen i disse nye idrettene. De ville prøvd å forstå ungdommen og subkulturen, og ikke bruke alle tilgjengelige maktgrep for å tvinge dem inn i sine egne strukturer. Det er og forblir en autoritær tilnærming. Det er like lett for dem som å stjele godteri fra småunger. Og det skal man jo ikke gjøre.

Hva IOC sier og hva de gjør

Jeg skulle gjerne hatt et Vinter-OL i Norge. Vi har mange av de beste utøverne i vinteridrettene. Vi har arenaene, naturen og snøen. Men det må være et OL hvor utøverne får bestemme og får være en del av de verdiene de skaper. Det må være et OL som eies og drives av den sann demokratisk organisasjon, som aldri vil sportsvaske autoritære regimer og hensynsløse diktatorer.

Jeg tror dessverre ikke IOC vil endre seg. De snakker og snakker, men vi må se på hva de gjør. Og det de gjør den neste måneden er å legitimere en stat som undertrykker, torturer og dreper sine innbyggere. Så enkelt er det, dessverre.

Så har vi altså enda en kronikk om det autoritære sportsregimet til IOC. Men uansett hva som skrives og sies, så velger statsministere, sportspresidenter, trenere, utøvere og mesteparten av publikum, å se bort. Heia mennesker.

