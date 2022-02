Norge tar ikke stilling til om Israel er en apartheidstat

– Vi samarbeider med FN og flere palestinske og israelske sivilsamfunnsorganisasjoner for å bedre situasjonen for befolkningen i Palestina. Samtidig haster det med å komme fram til en forhandlet tostatsløsning på konflikten som innfrir rettighetene til både palestinere og israelere og kan gi varig fred, sier han.

UD ser imidlertid på apartheid som et rettslig begrep med krav til beviser for subjektiv skyld. Det er i departementets øyne derfor først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre om slik alvorlig forbrytelse mot menneskeheten finner sted.

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen BŽTselem og Human Rights Watch har tidligere konkludert med at Israel med sin politikk overfor palestinerne, både i Israel og de okkuperte områdene, gjør seg skyldige i apartheid slik begrepet er definert i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen.

– Amnestys rapport er dobbeltmoralsk og benytter seg av demonisering for å delegitimere Israel. Dette er antisemittisme, og det er en fornektelse av staten Israels rett til å eksistere, het det i en uttalelse.

Israels ambassade i Oslo tilbakeviste kritikken og anklager Amnesty for å spre antisemittisme.

Amnesty International la denne uka fram en rapport der de konkluderer med at Israel systematisk diskriminerer palestinerne på en måte som kan kalles apartheid.

