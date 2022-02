Nakstad: Sannsynlig å bli koronasmittet også i 2023

Han mener de utenfor risikogruppene nå kan leve ganske som normalt, selv om det innebærer at de muligens blir smittet – og kan bli smittet igjen neste år.

– Det er ikke noe poeng i å gå inn for å bli smittet og oppsøke smitte, har vi sagt. Grunnen til det er at det er usikkert hvordan det blir rundt neste sving, sier Nakstad til TV 2 i forbindelse med tiltakslettelsene regjeringen innførte tirsdag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!