Utsira har fått sitt første smittetilfelle

Utsira ble den siste kommunen i landet viruset spredte seg til. Til Dagbladet bekrefter ordfører Marte Eide Klovning (Ap) at koronaviruset nå har kommet til den lille øya med 188 innbyggere i Rogaland.

Det dreier et seg om et utbrudd med flere smittetilfeller, men de har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som er smittet.

– Vi har sluppet unna i to år. Vi er godt forberedt, og alle er fullvaksinert. Vi er glade for at vi har måttet vente i to år, sånn sett, og at det ikke kom før nå, sier Klovning.

Tidligere har kommunen hatt ett tilfelle av korona som var folkeregistrert i kommunen, men som ikke bodde der.