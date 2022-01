Une Bastholm nominerer David Attenborough til fredsprisen

– Attenboroughs naturprogrammer og filmer har vekket undring, kjærlighet til naturen og respekt for klodens mangfold hos generasjoner. Han viser hvordan naturødeleggelsene forsterker klimakrisen, og omvendt. Han har lært oss å se egenverdien i hele mangfoldet av liv som finnes på kloden, men også hvor sårbart avhengig vi mennesker er av balansen i økosystemene, er begrunnelsen til Une Bastholm (MDG) for at Attenborough bør få den gjeve prisen.

MDG-lederen trekker fram at tap av artsmangfold, forringelse av natur og kamp om knappe ressurser er en av vår tids største trusler mot fred, stabilitet og menneskers trygghet.

– Å ta vare på dyreliv og økosystemer betyr utrolig mye for menneskers trygghet og sameksistens. Ødeleggelsen av naturen sår splid og øker kampen om ressursene, og urfolk og sårbare grupper rammes aller hardest, sier hun.

Bastholm mener også at Det internasjonale naturpanelet (IPBES) bør tildeles prisen.

– De bør få prisen for sitt arbeid med å utvikle et felles internasjonalt kunnskapsgrunnlag om verdens natur med bred faglig støtte og troverdighet. Dette arbeidet gjør det umulig for verdens ledere å se bort fra naturkrisen uten at det blir lagt merke til, sier partilederen.