Solberg og Vedum hadde dialog om sentralbanksjef-ansettelsen

– Men vi kan si at vi har vært opptatt av en god og ryddig prosess. Denne henvendelsen ble journalført etter reglene, skriver han.

TV 2 har stilt flere skriftlige spørsmål til Solberg og Vedum om saken, men de vil ikke kommentere den ytterligere. Vedums statssekretær Lars Vangen (Sp) svarer i en tekstmelding til NTB at de ikke har noe å tilføye om SMS-dialogen.

Kun en drøy time senere gikk Vedums kommunikasjonssjef Therese Riiser ut i Aftenposten og slo fast at utnevnelsen ikke ville skje i statsråd den uken.

Solberg skrev at uryddigheten kunne «bety runder i kontrollkomiteen etter en eventuell utnevnelse».

«Jeg understreket i samtalen at det er regjeringens privilegium å ansette sentralbanksjef, og at jeg derfor ikke anså det som sannsynlig med kontrollsak etter en eventuell utnevnelse av Stoltenberg.» bekrefter Solberg til TV 2.

I dialogen mellom henne og Vedum sier Solberg at det var lite sannsynlig med kontrollsak fra Stortingets side ved en eventuell ansettelse av Stoltenberg.

«Jeg ble, som parlamentarisk leder i Høyre, ringt opp av finansministeren i desember og orientert om at søkerlisten til stillingen som sentralbanksjef ville bli offentliggjort og at Stoltenberg var søker» bekrefter Solberg i en epost til TV 2.

TV 2 har fått utlevert SMS-dialogen mellom finansminister Vedum og Høyre-leder Solberg. Der går det fram at Vedum først varslet Solberg om at Stoltenberg var en av søkerne på sentralbanksjef-jobben.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!