Arktisk råd nomineres til fredsprisen

Det er Bård Ludvig Thorheim (H), Willfred Nordlund (Sp), Marianne Sivertsen Næss (Ap) og Øystein Mathisen (Ap) som i fellesskap foreslår Arktisk råd.

De fire mener at samarbeidet er eksepsjonelt i internasjonal politikk og viser behovet for samarbeid og tillit mellom land i en tid hvor freden trues omkring Ukraina og i andre regioner.

Arktisk råd består av Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Rådet har fast sekretariat i Tromsø.

Landene i rådet samarbeider om spørsmål knyttet til utfordringer landene i Arktis står overfor. Formålet er å fremme bærekraftig utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi.

Forslagsstillerne peker blant annet på at land som står i sterk konfrontasjon i Øst-Europa, Midtøsten og tidvis Asia – og som blokkerer hverandre i FNs sikkerhetsråd, samarbeider i Arktis, som samtidig er et område med stort konfliktpotensial.

– Som folkevalgte for den norske delen av Arktis føler vi et ansvar for å opplyse verden om det vellykkede internasjonale samarbeidet i Arktisk råd gjennom 25 år, som danner en trygg ramme for våre egne hjemsteder. Vi mener det er et eksempel til etterfølgelse. Vi trenger mer forpliktende internasjonalt samarbeid i den tiden vi lever i. Det demper konflikt og fremmer felles innsats for å løse grenseoverskridende utfordringer, skriver de fire stortingsrepresentantene.

Arktisk råd har også tidligere vært nominert og vært en av favorittene for sin rolle i å bygge bro mellom øst og vest.