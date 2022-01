Taliban-minister konfrontert med drap på norsk journalist

– Jeg er sikker på at dette angrepet ble planlagt for å ramme motstanderne våre, ikke en norsk journalist, sier han videre.

– Vi ber alle journalister holde seg unna områder hvor de kan utsettes for fare.

Taliban tok på seg skylden for angrepet, hvor blant annet to angripere sprengte seg selv i lufta.

Talibans utenriksminister Muttaqi svarer på denne måten når NRK spør hva han vil si til familien til Carsten Thomassen. Dagblad-journalisten ble drept under terrorangrepet på Serena Hotel. Han var der for å dekke daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) besøk i den afghanske hovedstaden.

