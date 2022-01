QAnon-tilhenger dømt for kongresstormingen

Languerand er den fjerde som er dømt for angrep på politiet. De andre er dømt til mellom 41 og 63 måneder i fengsel.

Over 730 mennesker er hittil tiltalt for føderale lovbrudd i forbindelse med stormingen av kongressen 6. januar i fjor, og minst 200 har hittil erklært seg skyldig og fått dommer på opp til seks måneder.

QAnon er blitt knyttet til en rekke forbrytelser, og FBI mener at QAnon-ekstremister er blitt en innenlandsk terrortrussel.

De tror også at Trump skal arrangere massearrestasjoner, militærtribunaler og henrettelser av fiendene.

Påtalemyndigheten har knyttet en rekke av dem som er tiltalt for stormingen til QAnon, en konspirasjonsteori som er basert på at Donald Trump leder en hemmelig krig mot satanistiske og barnespisende fiender i den dype staten – demokrater og Hollywood-eliten.

Flere tusen mennesker som var lojale mot daværende president Donald Trump, deltok i stormingen av kongressen for å hindre at Joe Biden ble godkjent som vinner av valget og dermed USAs neste president.

– Patriotene var politifolkene som forsvarte kongressbygningen og våre demokratiske verdier, sa dommer John Bates før han ga den tiltalte en av de lengste dommene hittil for angrepet.

Nicholas Languerand kalte seg patriot, men dommeren gjorde det klart at de som angrep kongressen, ikke fortjener betegnelsen.

