Taliban på plass på strengt bevoktet Soria Moria

Demonstrasjon mot Taliban DEMONSTRASJONER: Flere har møtt opp uten for Utenriksdepartementet for å demonstrere mot at Taliban er i Norge. Lørdag kveld ankom Taliban-representanter Norge med privatfly for å ha flere samtaler med vestlige representanter om menneskerettigheter og nødhjelp. Foto: Torstein Bøe / NTB (Torstein Bøe/NTB)