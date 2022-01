Kasakhstanske myndigheter: 225 døde i opptøyene

Landets autoritære president Kassym-Jomart Tokajev erklærte unntakstilstand i landet og ga sikkerhetsstyrkene frie tøyler til å slå ned protestene. Det ble blant annet gitt ordre om å skyte for å drepe. Han hentet også hjelp fra den russisk-ledede forsvarsalliansen CSTO.

Tidligere har myndighetene meldt om færre enn 50 døde. Et høyere dødstall på 164 ble rapportert på en statlig TV-kanal forrige uke, men ble raskt trukket tilbake.

– Dessverre har sivile også blitt ofre for terrorhandlinger, ble det sagt.

– 225 personer ble brakt til likhus under unntakstilstanden. 19 av disse tilhørte landets sikkerhetsstyrker, melder landets påtalemyndighet lørdag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!