Tidlegare Dagbladet-redaktør bistod med PR-oppdrag for Kasakhstan

– Eg er ikkje tilsett i Geelmuyden Kiese, men dei leiger meg inn på prosjekt. Det stemmer at dei har brukt meg på Kasakhstan.

Det seier tidlegare sjefredaktør i Dagbladet John Arne Markussen til Vårt Land. På spørsmål om han har hatt kontakt med Bondevik i samband med dette, svarar han at han kjenner den tidlegare statsministeren personleg, men at han ikkje vil gå meir inn i detaljane rundt kva oppdraget for Geelmuyden Kiese (GK) gjekk ut på.

– Eg var leigd inn som ressurs. Eg vil ikkje gå inn på meir detaljar i det.

I ei tekstmelding til Vårt Land skriv Kjell Magne Bondevik at det var Markussen han hadde kontakt med i samband med Kasakhstan-oppdraget. «Jeg har ikke hatt kontakt med andre i denne forbindelse» skriv han.

Som del av oppdraget GK gjorde for den kasakhstanske ambassaden, blei det produsert eit 24-siders PR-magasin, som vart distribuert som innstikk i Dagbladet i november i fjor.

Markussen avviser han var involvert i nokon kontakt med avisa han tidlegare jobba for i samband med dette.

– Har du nokon form for binding til Dagbladet eller til eigarkonsernet Aller Media i dag?

– Nei, absolutt ikkje.

Leiar i Dagbladets stiftelse

Nettsidene til Dagbladets stiftelse viser likevel at Markussen har vervet som styreleiar i stiftinga. Dagbladet stiftelse er ikkje ein del av eigarstrukturen til Dagbladet, men er tett knytt til avisa.

Stiftinga har som formål å «sikre og fremme dagsavisen Dagbladet som et uavhengig venstreorgan for frisinnet og fremskrittsvennlig politikk i nasjonal, sosial og økonomisk henseende, og gjennom dette å verne om uavhengighet og frihet for avisen.»

I tillegg skal stiftinga godkjenne tilsetting av ansvarleg redaktør i avisa.

I eigenskap av å vere styreleiar i Dagbladets stiftelse, er Markussen også styremedlem i Norsk PENs fondsstyre.

Vårt Land har kontakta noverande sjefredaktør i Dagbladet Alexandra Beverfjord for kommentar. På ei tekstmelding svarar ho at kva tidlegare medarbeidarar eller leiarar i Dagbladet gjer, får dei svare for sjølve.

«Men Dagbladets holdning til Kasakhstan og andre tilsvarende regimer er klokkeklar. Vi har gjenttate ganger på kommentarplass vært ekstremt kritiske til dette regimet, seneste i denne måneden», skriv ho.

På spørsmål om det er problematisk at Markussen i rolla som styreleiar for Dagbladets stiftelse også gjer PR-oppdrag av typen som Vårt Land skriv om, svarar ho:

«Jeg forutsetter at han skiller mellom sitt verv i Dagbladets stiftelse og hva han måtte ha av andre gjøremål»

[ Kommentar: Det norske glansbildet av Kasakhstan ]

Viktig å skilje rollene

– I utgangspunktet må det Markussen gjer i den rolla han no har, stå for hans eiga rekning, seier klubbleiar i Dagbladet Anders Holth Johansen til Vårt Land.

– Kva tenkjer du om at ein redaktør går over til å gjere oppdrag for PR-bransjen?

– Generelt vil eg seie at det fort kan slå tilbake på den det gjeld. Men dette må sjåast på som to fråskilde yrkeskarrierar. Det er viktig at det må vere eit klart skilje mellom desse rollene.

Holth Johansen seier at etter det han er kjend med, hadde Markussen ingenting å gjere med at Dagbladet tok inn PR-innstikket frå GK. Han meiner heller ikkje det er problematisk at ei liberal avis distribuerer reklamemateriell for eit regime som Kasakhstan.

– Vi har ein lang praksis på at vi trykkjer reklame frå kundar som er fullstendig ueinige med vår redaksjonelle linje. Og slik må det vere, seier han.

Dilemma for folk som går frå media til PR

Ketil Raknes OVERGANGAR: Ketil Raknes, høgskulelektor ved Høyskolen Kristiania meiner det er for lite fokus på overgangen mellom media og PR-bransjen. (Tobias Schildmann Mandt)

– Det er mykje fokus på overgangen frå politikk til PR-bransjen, men mykje mindre på kor mange journalistar som går same vegen, seier medieforskar Ketil Raknes.

Han er høgskulelektor ved Høyskolen Kristiania, og har lobbyisme og PR som nokre av sine ekspertområde. Han understrekar at folk som kjem til PR-bransjen frå media, vil stå i mykje dei same dilemma som folk som kjem frå politikken.

– Ein god journalist har eit stort nettverk. Det gjev tilgang til informasjon, seier han.

I tillegg understrekar han at det å kjenne folk med makt og sentrale stillingar, gjev tilgang til å ha samtaler med tillit på ein måte som ikkje er mogleg for kven som helst.

– Vi er meir villig til å gjere noko for folk vi kjenner. Det er ikkje meir komplisert enn det.

Raknes synest det er interessant at ein person som Kjell Magne Bondevik har hamna i ei situasjon der han må forsvare seg mot skuldingar om å ha nære band til autoritære regime i denne og andre saker.

– Det viser at ingen er unnatekne denne effekten i samfunnet, seier Raknes.

[ Ambassadør til Vårt Land: – Kasakhstan er ikkje eit fullt utvikla demokrati ]