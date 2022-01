Flere medier skjerper rutinene etter Bondevik-avsløring

– Dette er noe som gjør at vi vil ha lavere terskel for å undersøke eventuelle bakenforliggende avtaler i framtida. Fra før er vi på vakt mot innlegg som framstår som markedsførende, særlig med tanke på omtaler av produkter eller tjenester. Da stiller vi kontrollspørsmål, sier Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, til Klassekampen.

Både klassekampen og Medier24 har omtalt saken.

Ramnefjell sikter til Vårt Lands nyhetssak hvor eks-statsminister Kjell Magne Bondevik innrømmer at han fikk penger fra kasakhstanske myndigheter for å skrive et debattinnlegg om landet.

Debattinnlegget - «Kasakhstan – en brobygger mellom øst og vest?» - ble skrevet i juli i fjor og publisert i Vårt Land. Innlegget han skrev i Vårt Land ble også publisert i et PR-magasin som ble produsert av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og distribuert som et bilag i Dagbladet.

Flere medier skjerper rutinene

I tillegg til Dagbladet, opplyser også NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk at han hadde et møte med NRK Ytring etter nyheten om Bondevik.

I en ny kommentar opplyser Vårt Lands redaktør Bjørn Kristoffer Bore, at avsløringen har gjort at han vurderer nye rutiner i avisa.

«Vårt Land har til nå aldri hatt som fast kontrollrutine når tidligere toppolitikere vil skrive et innlegg å spørre om de er betalt av et fremmed regime for dette. Det er en rutine vi nå dessverre må vurdere å innføre», skriver han.

Bondevik: – Jeg fikk ingen føringer

Til Vårt Land har Bondevik sagt at han ble kontaktet av Geelmuyden Kiese på bakgrunn av hans interesse for Kasakhstan, og han understreker at det ikke ble lagt noen føringer på hva han skrev om landet.

Han angrer på at han sa til at innlegget også kunne brukes i PR-magasinet som ble publisert i Dagbladet:

– Jeg ble senere orientert om at det var ønskelig at avisinnlegget også kunne inngå i et annonsebilag. Jeg protesterte ikke på det den gangen, noe jeg nok burde ha gjort fordi det er en uheldig sammenblanding av fri meningsytring og annonsering. Jeg fikk ikke betalt noe ekstra for dette, sier Bondevik.

Demonstrasjonene i Kasakhstan

President Kassym-Jomart Tokayevs har møtt den siste tidens demonstrasjoner med å gi ordre som «Skyt uten forvarsel» og «eliminér».

164 mennesker er drept og over 2.000 er skadd, opplyser helsedepartementet i landet. Rundt 8.000 mennesker er pågrepet. Politiet går fra dør til dør på jakt etter demonstranter.

Regimet avviser at det er snakk fredelige demonstrasjoner, men hevder at militante har prøvd seg på et kuppforsøk.

