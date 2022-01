Paven hyllet kvinner under nyttårsmesse

Men han har ikke åpnet for kvinnelige katolske prester.

– For meg er dette nærmest et satanisk problem. Man utnytter svakheten til de som ikke kan forsvare seg selv, som bare kan forsøke å stanse slagene. Det er ydmykende, svært ydmykende, sa paven da.

PREKEN: – Siden mødre gir liv, og kvinner holder verden sammen, la oss alle gjøre en større innsats for å støtte mødre og beskytte kvinner, sa pave Frans. (Andrew Medichini/AP)

– Å skade en kvinne er å fornærme Gud. Gud ble menneske, ikke gjennom en engel, men gjennom en kvinne, sa paven under gudstjenesten i Peterskirken i Vatikanstaten.

