Amedia utsatt for alvorlig dataangrep – Vårt Land blir berørt

Dataangrepet har gått ut over hele produksjonskjeden til Amedias trykkerier og distribusjon.

– Systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering fungerer ikke som normalt, skriver Amedia i en pressemelding.

Vårt Lands printopplag trykkes og distribueres via Amedia.

Nyhetsredaktør i Vårt Land, Veslemøy Østrem, bekrefter at dagens avisproduksjon i redaksjonen blir berørt av problemene hos Amedia.

– Vi jobber nå intenst for å få ut avisen til alle abonnentene. Det ser ut til at vi lykkes med å få ut avis til alle våre abonnenter, men vi er informert om at trykkvaliteten kan være litt lavere enn ellers. Vi ber abonnentene om å ta i bruk e-avisen dersom de ikke får lest Vårt Lands onsdagsutgave, sier Østrem.

E-avis og nettavis blir ikke rammet av Amedias problemer.

[ Her kan du lese Vårt Land som e-avis ]

Kaotisk

– Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever, skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemer. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten i Amedia.

Problemene er begrenset til de systemene som administreres av Amedias sentrale IT-selskap, Amedia Teknologi. Amedias andre systemer fungerer som normalt, ifølge pressemeldingen.

– Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier Nedregotten.

Saken vil bli politianmeldt, ifølge Nedregotten.

Konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten i Amedia. (Amedia)

Personopplysninger

Det er fortsatt uklart om personopplysninger har kommet på avveie. Amedia kan ikke utelukke det, men foreløpig har de ingen sikre opplysninger om at det har skjedd.

– Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, sier Nedregotten.

I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort er ikke berørt.

Det er per nå ingen ting som tyder på at Vårt Lands abonnementsbase er berørt, opplyser Vårt Lands operatør for kundebehandling, Media Connect, til redaksjonen.

– Alvorlig

– Et dataangrep på redaktørstyrte medier er svært alvorlig og sterkt bekymringsfullt, sier assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Redaktørforeningen til NTB.

– Vi er særlig redd for at sensitivt materiale kan ha kommet på avveie, sier Nybø til NTB.

Hun sier det er for tidlig å svare på om dette kan være et angrep rettet mot pressen som sådan.

– Men det er jo et spørsmål man stiller seg når et mediehus blir angrepet, og det får såpass store følger. Når ingen Amedia-papiraviser blir publisert onsdag, så er det i seg selv et stort problem, sier hun, men gjentar at personopplysninger på avveie foreløpig er den største bekymringen.

Nybø understreker at etter det hun kjenner til, har Amedia-konsernet svært gode rutiner når det gjelder datasikkerhet, i likhet med de fleste norske mediehus.

– For noen år siden var det åpenbart for lite kunnskap, men i dag er det en helt annen bevissthet rundt dette, sier Nybø.

Hun viser blant annet til et eget teknologiutvalg som er nedsatt, og en veileder om datasikkerhet som ble gitt ut høsten 2020.