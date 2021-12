Miljøpartiet De Grønne satser på større bredde

Et elendig valgresultat, der MDG endte like under sperregrensa på 4 prosent, fikk partiet til å gå i tenkeboksen.

– Evalueringen etter valgkampen viste at mange ønsker et MDG som viser seg fram på flere politiske saker enn klima og miljø. Derfor styrker vi oss med flere nye politiske utvalg, sier nestleder Arild Hermstad i en pressemelding.

MDGs landsstyre har nå vedtatt å sette ned politiske utvalg på seks ulike områder: havpolitikk, helsepolitikk, skolepolitikk, natur og samfunnsutvikling, næringspolitikk og forbrukspolitikk.

– Vi vil vise at vi bryr oss om andre saker enn klima og natur. Dette gir oss større bredde som parti, sier Hermstad.

