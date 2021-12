Biskop fikk nisserefs – av egen kirke

– Jeg beklager på vegne av biskopen, som har skuffet barna. Og ønsker også å understreke at det ikke var intensjonene til Staglianò, skriver talsmannen for bispedømmet Noto, Alessandro Paolini ifølge BBC.

Han forklarer at biskopens uttalelser var ment å rette fokus på den katolske helgenen Sankt Nikolas, som var kjent for sin gavmildhet.

På grunn av dette blir 6. desember mange steder feiret med at barna får gaver, og St. Nikolas regnes derfor som den som har gitt inspirasjon til julenissen. I mange land identifiseres også julenissen med Nikolas’ navn, for eksempel nederlandske Sinterklaas som har gitt opphavet til den engelske Santa Claus.

PR-grep

Biskop Antonia Staglianò hevdet at den røde nissedrakten var et PR-grep fra brusgiganten Coca Cola. Ifølge den italienske avisen La Repubblica har svært mange reagert på biskopens uttalelser i sosiale medier etter at Staglianò fremmet sine påstander under en gudstjeneste tidligere i desember.

Det var VG som først omtalte saken i Norge.

[ Kjell Aukrust tegnet en nisse for mye i Vårt Land ]

Ifølge avisen skal biskopen blant annet ha sagt at nissen er en fantasifigur, og at det er den amerikanske brusgiganten Coca Cola som har funnet ham opp.

Avviser nissenekt

Biskopen har i et svar til La Repubblica presisert sine uttalelser. Ifølge VGs oversettelse sier han at han ikke har hevdet at julenissen ikke finns, men at han snakket med barna om å skille mellom det som er ekte og det som ikke er det.

[ Krangel etter henrettelse av nisse ]

Det var når han gjorde dette at han brukte Sankt Nikolas som eksempel. En mann som, ifølge Staglianò og den katolske tradisjonen ikke bare ga gaver, men også almisser til de fattige.

Den katolske biskopen reagerer på at julen har blitt avkristnet og kommersialisert.