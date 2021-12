For ett år siden beordret landets grunnlovsdomstol regjeringen å oppheve forbudet mot assistert selvmord. I dag risikerer den som hjelper en annen person med å ta sitt eget liv, opp til fem års fengsel.

Hvert enkelt tilfelle skal imidlertid vurderes av to leger hvorav den ene må være spesialist i palliativ medisin. Legene må blant annet vurdere om pasienten er i stand til å ta en selvstendig beslutning.

Da kan voksne personer som er uhelbredelig syke eller som har en invalidiserende tilstand eller sykdom, få hjelp til å avslutte livet uten at den som hjelper, risikerer å bli straffeforfulgt

