Ettårsdagen for Gjerdrum-skredet markeres med åpen kirke, konsert og lys- og hjertebad

På dagen ett år etter skredet vil Gjerdrum kulturhus holde åpent fra klokka 7 om morgenen til klokka 23 om kvelden, og frivillige og ansatte fra kommunen og kirken vil servere vafler og kaffe.

Det blir også satt opp samlingssteder rundt om i kommunen med bålpanner og benker, og alle innbyggerne i Gjerdrum oppfordres til å tenne lys i innkjørslene og på gårdsplassene sine, samt å lage hjerter med gode tanker og ord.

– Hjertene kan henges opp i trær i egen hage, eller i et tre foran kulturhuset. Vi håper hele bygda vil bli badet i lys og hjerter denne dagen, skriver kommunen i en pressemelding.

Det blir også en digital konsert klokka 17.45, ordføreren vil tale, og det blir også tent lys for de omkomne.

Klokka 19 vil kirken være åpen.

– Vi vet at mange vil ha behov for å være sammen denne tiden, og dersom nasjonale regler tillater oss, vil vi åpne for nettopp det, skriver kommunen.

