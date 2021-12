Frykter dyre selvtester skaper klasseskille: – Familiene må ut med ganske store summer

– I de store byene som Oslo og Bergen er testkøene lange, noen ganger over to timer. Folk får heller ikke tak i gratis hjemmetester, men må kjøpe selv på apotek. Der koster de fort 500 kroner for en pakke, så familiene må ut med ganske store summer, sier stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, til Dagsavisen.

Den raskt økende koronasmitten har ført til at testkapasiteten er sprengt i flere av de store byene. I Oslo har det vært meldt om testkøer på flere timer på drop-in sentrene. I mange kommuner deler de ut gratis hjemmetester til innbyggerne, men som Aftenposten meldte før helga er det nå i praksis tomt for selvtester.

[ Denne byen ofret seg i pesten for at andre skulle leve ]

Strengt hvem som får gratis tester

Det har ført til at det en del steder har blitt strenge kriterier for hvem som får gratis selvtester av kommunen. I hovedstaden er det kun nærkontakter av smittede som har fått SMS fra smittesporingsteamet i sin bydel, som får gratis hjemmetest, bortsett fra enkelte grupper som helsepersonell og barn som massetestes på skolene.

Alternativet er dyre selvtester fra apotekene. De har hatt skrapa hyller i perioder i høst, og Apotekerforeningen sier de har solgt så mange som tre millioner tester i høst. Testene koster stort sett litt i underkant av 100 kroner per stykk, avhengig av hvor store pakker man kjøper.

[ Store begrensninger for julegudstjenester: – En tøff beskjed å få ]

Klasseskille

– Det er så dyrt for hurtigtester på apotekene at det blir en stor utgift for familiene. Det er ikke alle som har råd til det. Da må vi sørge for at kommunene har flere selvtester. Det kan ikke være sånn at det er om du har råd eller ikke som bestemmer om du faktisk får testet deg, sier Aydar i Rødt.

Hun frykter det skaper et ekstra klasseskille i helsevesenet når noen kan kjøpe seg trygghet gjennom en selvtest, mens andre må stå i lange køer eller bli hjemme. Det kan både føre til at folk lar være å teste seg og potensielt sprer mer smitte, men det kan også bety at mange blir hjemme og går glipp av sosiale aktiviteter.

REAGERER: Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar frykter hjemmetest-kravet vil bli krevende for de med dårligst råd. (Rødt/Ihne Pedersen)

– Det kan ikke være økonomien som avgjør om man kan være med på juleavslutning. Derfor er det viktig at distribusjonssentrene for gratis tester i kommunene ikke går tomme, og man må sørge for at testsentrene har god nok kapasitet, sier stortingsrepresentanten.

Har bestilt 10 millioner selvtester

I Stortinget i forrige uke tok hun opp saken med helseminister Ingvild Kjerkol. Hun sa at flere selvtester er på vei, og at Norge kommer til å motta 10 millioner slike i løpet av de neste ukene. Hun viste også til at kommunene har stor frihet til å disponere disse testene selv, innenfor en ramme satt av Helsedirektoratet.

– Det gjør at kommuner med større utbrudd prioriterer selvtester til jevnlig testing i skoler, mens andre kommuner prioriterer bruk til personer med luftveissymptomer. Det gjør at selvtestene brukes så hensiktsmessig som mulig i den enkelte kommune, svarte helseministeren i Stortinget.

Samtidig understreket hun at det er stor etterspørsel etter selvtester på verdensbasis, og at Norge må sørge for at de testene vi har brukes mest mulig effektivt. Men det vil ikke være sånn at man kan forvente å få utdelt gratis selvtester ubegrenset. Det er viktig å være ærlig på, sa Kjerkol.

[ På flukt i 20 år - nå får de komme til Norge ]

– Helt vilt

I forrige uke var det vanskelig å få tak i hjemmetester selv på apotekene. Hos Norges største apotekkjede, Apotek1, fikk flere og flere apoteker tomme hyller i forrige uke. Men nå lover pressesjef Silje Ensrud bedring.

– Det er litt deilig, for i dag fikk vi en leveranse fra grossisten, sier hun mandag.

Ensrud forteller at det nå kommer nye leveranser på hjemmetester flere ganger i uka, og etterspørselen er stor:

ETTERSPØRSEL: Silje Ensrud i Apotek1 har opplevd en helt enorm etterspørsel etter hjemmetester. (Tommy Borge Arnesen)

– Det har vært en ellevill pågang, sier hun.

I løpet av uka for to uker siden ble det solgt rundt 600.000 hjemmetester på apotekene. Apotek1 har omtrent halve markedet, ifølge Silje Ensrud.