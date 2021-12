Bratt fall for Ap og Senterpartiet på to målinger

KrF har ligget stabilt under sperregrensen siden valget. Det gjør de også i disse målingene, med 3,5 prosent hos Nettavisen og 3,4 prosent hos VG.

– Nå er dette én enkelt måling, men jeg tror noe av årsaken er at folk er utålmodige og engstelige for den usikkerheten de nå opplever. Vi setter inn kraftfulle tiltak, men det tar og litt tid før de merkes, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

Bakgrunnstallene i VG viser at Ap lekker 80.000 velgere til gjerdet, og rundt 100.000 velgere til Høyre og SV.

Frps oppslutning er 11,7 prosent hos Sentio og 11,4 prosent hos Respons Analyse. Senterpartiet får henholdsvis 9,9 og 10 prosent på de to målingene,

Ap får 25 prosent i Sentios måling i Nettavisen, mens resultatet er 22,6 prosent i Respons Analyses måling for VG. I denne målingen er Høyre klart største parti med 26,3 prosent, en fremgang på 4,6 prosentpoeng. I den andre målingen er Høyre nest størst med 23 prosent (+2,3),

