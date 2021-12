Nå deles fredprisen ut - vinnerne hyllet av hundrevis av barn i Oslo

Redd Barna arrangerer fredsprisfesten for 24. gang. Målet er blant annet å engasjere og lære barn om fredsskapende arbeid.

– De har planlagt festen, de er programledere og pressetalspersoner, i tillegg til at de bestemmer hva som skal formidles og hvordan alt skal se ut, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Barn fra Oslo har laget en forestilling til ære for fredsprisvinnerne, som så ut til å storkose seg på arrangementet.

