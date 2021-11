Landsmøte i Senterpartiet 2021 KUTTER I BISTAND: Regjeringen kutter 750 millioner kroner i bistandsbudsjettet for 2022. Nåværende utviklingsminister, Anne Beathe Tvinnereim (Sp), har uttalt at de kutter posten for sårbare grupper og flytter midlene til blant annet arbeidslivstiltak og sivilsamfunnsbistand. – Hun må anerkjenne at det skjer for lite, mener Atlas-Alliansen (Torstein Bøe/NTB)