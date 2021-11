Kirkemøtet innfører koronatiltak etter økende smitte i Trondheim

Trondheim er en av kommunene i Norge med voksende smittepress, og fylkeslege Jan Vaage gikk onsdag og ba om at folk skjerper smittevernet.

Torsdag starter det seks dager lange Kirkemøtet i Trondheim, som er det øverste demokratisk valgte organet i Den norske kirke. Kirkemøtet holdes årlig og har 116 medlemmer. I alt regner Dybvig med at mellom 150 og 200 personer vil være til stede.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!