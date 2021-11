FIKK MAKT: Her er Siv Jensen i valgvaken da de omtalte ordene «Morna Jens» kom. I sin nye bok avslører hvordan bråk pågikk på borgerlig side etter at rødgrønne var avsatt. Men også at samtaler mellom borgerlige topper startet lenge før valget de vant. (Gorm Kallestad/NTB)