Dansk museum vil gi sjelden tromme tilbake til samene

Runebommen ble konfiskert og sendt til København, mens Poulsen risikerte dødsdom for sine gjerninger. Mens han avventet dommen, ble han imidlertid øksedrept av amtmannens dreng mens han lå og sov.

Trommen det er snakk om, var eid av Anders Poulsen, som ble anholdt i 1691 i Nesseby-området. Han ble tiltalt for å ha vært i besittelse av en oval gjenstand kalt «Rune-Bomme».

Tidligere har det danske kulturdepartementet svart at de venter på den faglige vurderingen før de kan bestemme seg.

Flere norske politikere har engasjert seg i saken, og Norges kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har vært tydelig på at hun mener det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge.

Nationalmuseet i København opplyser at trommen blir på museet i Karasjok inntil den danske kulturministeren har avgjort saken.

Konflikten dreier seg om en tromme som ble konfiskert i Sápmi under trolldomsprosessene i 1691 og sendt til København til oppbevaring på det danske nasjonalmuseet.

– Vi er oppmerksomme på den historie og betydning trommen har for det samiske folk. Vi har utarbeidet en samlet faglig vurdering, som nettopp er sendt til Kulturministeriet som i siste instans treffer beslutningen om trommen, sier forskningssjef Christian Sune Pedersen ved Nationalmuseet i en epost til NTB tirsdag formiddag, altså før konklusjonen i vurderingen var kjent.

