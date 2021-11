Siktet for likskjending etter hærverk i Fjære kirke

Nå er han også siktet for likskjending. Kirkens gravkjeller med godt bevarte mumifiserte lik helt fra 1600-tallet er nemlig også omfattet av hærverket, ifølge politiet.

Mannen i 40-årene var fra før siktet for innbrudd og grovt skadeverk etter at han forrige uke brøt seg inn i Fjære kirke i Grimstad. Der ble det gjort store skader på inventaret.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!