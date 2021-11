Kirkehærverk-saken: Mann kan bli siktet for likskjending

– Det kan bli aktuelt å utvide siktelsen til også å gjelde likskjending, sier politijurist Hans Olav Røyr til NRK søndag kveld.

Kirkens kravkjeller med godt bevarte, mumifiserte lik helt fra 1600-tallet er nemlig også omfattet av hærverket, ifølge politiet.

Det var en gang mellom torsdag kveld og fredag morgen at den verneverdige middelalderkirken Fjære kirke i Grimstad ble utsatt for innbrudd. Det ble gjort omfattende skader inne i kirken, deriblant på en rekke uvurderlige gjenstander fra helt tilbake til 1200-tallet. Riksantikvaren er også koblet inn i saken.

– Han har ikke tatt stilling til straffskyld, sier forsvarer Ole Joakim Devold til NRK.

En lege har vurdert mannens psykiske helse. Mannen er avhørt og blir trolig fremstilt for varetektsfengsling mandag, sier forsvareren, som legger til at det ikke er noe som tyder på at det var noen andre involvert i ugjerningen.

Mannen, som er i 40-50-årsalderen, er en kjenning av politiet og ble pågrepet da han ankom kirken i beruset tilstand mens politiet gjennomførte åstedsundersøkelser fredag kveld.

[ Kirkehistoriker: Derfor er Fjære kirke så unik ]