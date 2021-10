To av tre svenske IS-kvinner sluppet fri

To av barna er ifølge utenriksminister Ann Linde foreldreløse.

De to andre kvinnene er ifølge Göteborgs-Posten 25 og 27 år gamle og fra Stockholm. Begge innvandret til Sverige fra Somalia på 2000-tallet. Ifølge avisen er det disse som er løslatt.

En av kvinnene har nektet straffskyld under politiavhør, opplyser forsvareren Björn Hurtig til P4 Göteborg. Hun er i 30-årsalderen og hjemmehørende i Göteborg.

Etterforskningen fortsetter mot alle tre, men ifølge påtalemyndigheten finnes det ikke lenger grunn til å opprettholde frihetsberøvelsen for to av dem.

