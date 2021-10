Navalnyj får EUs Sakharov-pris

Prisen er oppkalt etter den sovjetiske dissidenten Andrej Sakharov, og det uttalte målet er at den skal gå til personer eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og demokratiske rettigheter.

Stoltenberg ba om at Navalnyj straks må settes på frifot uten betingelser av noe slag. Han tok også til orde for en internasjonal gransking av forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren.

Nato-sjef Jens Stoltenberg roste årets tildeling og sa at den var en anerkjennelse av det arbeidet Navalnyj gjør gjennom å være sterk støtte for demokratiske verdier og en sterk stemme i Russland.

-Navalnyj har utvist stort personlig mot i sin kamp for å gi det russiske folk frihet til å velge. I mange år har han kjempet for menneskerettigheter og grunnleggende friheter i sitt hjemland. Dette har kostet ham friheten og nesten livet, sa EU-parlamentets visepresident Heidi Hautala da hun presenterte årets prisvinner.

