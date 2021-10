Blinken: USA gjør alt for å frigjøre bortførte misjonærer i Haiti

Kriminelle gjenger har tatt kontrollen over deler av Haitis hovedstad Port-au-Prince og herjer nå fritt i gatene. Landet er i politisk krise etter at president Jovenel Moïse ble drept i juli. Blinken advarer mot situasjonen og sier den ikke kan få fortsette.

– Vi gjør alt vi kan for å løse situasjonen, sier Blinken.

Tirsdag ble det kjent at kidnapperne krever løsepenger på 1 million dollar for hver av de 17 ofrene som er bortført . Utenriksminister Antony Blinken sier Biden-administrasjonen jobber hardt med saken.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!