Krever 140 millioner i løsepenger for misjonærer

16 amerikanere og én kanadier ble lørdag kidnappet av den mektige gjengen 400 Mawozo, etter at de hadde besøkt et barnehjem i Croix-des-Bouquets, en drabantby nordøst for hovedstaden Port-au-Prince i Haiti.

Nå forteller landets justisminister Liszt Quitel til amerikanske medier at kidnapperne krever 17 millioner dollar, tilsvarende 140 millioner kroner, for å løslate gislene, som blir holdt fanget et sted utenfor Croix-des-Bouquets.

– Disse gjengene vet ofte at kravene deres ikke kan bli møtt, og vil vurdere mot-tilbud fra gislenes familier. Forhandlingene kan ofte pågå i et par dager, eller et par uker, sier justisministeren i et intervju med The New York Times.

Fem av gislene er barn

Misjonærene er tilknyttet organisasjonen Christian Aid Ministries. Organisasjonen opplyser til CNN at det er snakk om fem menn, sju kvinner, et spedbarn på 8 måneder, og fire barn på 3, 6, 14 og 15 år.

Kidnapperne kontaktet misjonsorganisasjonenes kontor i Haiti lørdag ettermiddag, og fremmet kravet sitt da. Siden har det vært gjentatt kontakt mellom organisasjonen og kidnapperne.

Landets justisminister sier til CNN at misjonsorganisasjonen får bistand fra politi og fra FBI, som er tilstede i landet.

– FBI er en del av amerikanske myndigheters innsats for å få de rammede amerikanerene i trygghet. Av hensyn til operasjonen, gis ikke mer informasjon nå, sier FBI i en uttalelse til CNN.

Stor vekst i antallet kidnappinger

CNN siterer en kilde i Haitis sikkerhetsstyrker, som opplyser om at gislene er trygge, og at kidnapperne som har vært i kontakt med landets myndigheter framstår rolige.

Gruppen 400 Mawozo har mye av ansvaret for en økning i antall kidnappinger på Haiti. Gruppen består nå av nærmere 150 personer, og har kontroll over drabantbyen Croix des Bouquets, ifølge CNNs kilde i landets sikkerhetsstyrker. Gruppen har tidligere i år kidnappet flere titalls mennesker, blant annet fem prester og to nonner.