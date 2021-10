Ulstein stiller ikke – Bollestad klar for å bli KrF-leder

– Partiledervervet ville krevd mye tid på toppen av alt arbeidet som stortingsrepresentant. Jeg er så glad i familien, og partiledervervet ville kreve at familien måtte nedprioriteres. Det er ikke riktig nå, skriver Ulstein.

Tidligere har valgkomiteen signalisert tydelig at den nye lederen må sitte på Stortinget. Det betyr i praksis at Bollestad med dette er den eneste reelle kandidaten til vervet, og hun vil bli valgt som ny leder på det ekstraordinære landsmøtet i partiet i november.

Ulstein sier i pressemeldingen at han har varslet valgkomiteen om at han ikke er lederkandidat i KrF. Ha peker på hensynet til familien som viktigste årsak til at han ikke stiller som leder nå.

– Det er nærmere ti år siden jeg kom inn i politikken i Bergen, som har betydd mye arbeid og lange kvelder midt i en hektisk familiehverdag, skriver Ulstein. Han takker samtidig for tilliten velgerne i Hordaland har vist ham som representant på Stortinget i høstens valg.

Bollestad stiller

Dermed er det trolig bare Olaug Bollestad som står igjen som kandidat. Tidligere onsdag gjorde hun seg aktuell.

– Jeg har stor tro på at Norge trenger et sterkt verdiparti som løfter menneskeverdet og de kristne verdiene. I en tid med økt polarisering får KrF som et kristendemokratisk sentrumsparti, en viktig rolle, og den skal vi fylle, sier hun i en e-post til NTB.

Olaug Bollestad er i dag fungerende partileder, etter at Kjell Ingolf Ropstad gikk av som både partileder og statsråd etter skatteavsløringer. Bollestad har lang fartstid i KrF og har bekledd flere verv, blant annet som nestleder siden 2015.

Bollestads fremste konkurrent var utviklingsminister Ulstein. Partiet velger ny leder på sitt landsmøte 13. november.

AKTUELL: Kjell Ingolf Ropstad gikk av som partileder i KrF under landsstyremøtet i september. Nå sier fungerende leder Olaug Bollestad at hun vil ha jobben på fulltid. (Lise Åserud/NTB)

Bare ett fylke pekte på Bollestad

Da fylkeslagene spilte inn sine forslag til valgkomiteen forrige uke, var det bare Rogaland som pekte på Bollestad som sin foretrukne kandidat. Seks fylkeslag pekte på Ulstein, mens fire fylkeslag unnlot å peke på hvem av de to lederkandidatene de foretrakk.

Et par av fylkeslagene pekte også på mulige kandidater utenfor Stortinget, men så langt har det vært regnet som uaktuelt for partiet å velge en kandidat utenfor stortingsgruppen.

Bollestad sier partiet vil fortsette å jobbe for sine kjernesaker i opposisjonsrollen på Stortinget.

– Nå er vi i opposisjon på Stortinget, men vi skal fortsette jobben for barnefamiliene, landets eldre og verdens fattige. Samtidig skal vi bygge et sterkt KrF-lag i hele landet, og få til et større og kraftigere KrF både i lokalvalget og neste stortingsvalg, sier Bollestad.

Hun sier det ville vært en ære å overta etter Kjell Ingolf Ropstad som partileder i KrF.