Slik kan Støres regjering bli

* Aftenposten skriver at 1. nestleder Ola Borten Moe (Sp) også blir statsråd, men får ikke bekreftet hvilken post han får. Borten Moe er av flere blitt nevnt som forsvarsminister, men Aftenposten har kilder på at han likevel ikke skal få denne posten. Sps Emilie Mehl skal også bli statsråd, ifølge Aftenposten, men det er ikke bekreftet hvilken post.

* Samme avis skriver at Bjørn Arild Gram (Sp) , styreleder i KS, blir kommunalminister.

* Dagbladet erfarer at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran blir fiskeriminister.

* DN har kilder på at Anniken Huitfeldt (Ap) blir utenriksminister.

* Dagens Næringsliv , VG og Aftenposten erfarer alle at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir finansminister.

* Dagbladet melder å ha fått bekreftet fra sentralt hold at Ap får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte. Én statsrådspost slankes bort – ifølge avisen er det distrikt- og digitaliseringsministeren.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!