– En stor dag. Dette er også personlig viktig for meg, sa statsminister Stefan Löfven da han åpnet Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism (ReAct).

[ Linda Noor: Antisemittisme må dras opp med roten ]

Ønsker konkrete tiltak

– Vi må aldri glemme holocaust, understreket den svenske statsministeren, som ga uttrykk for håp om at konferansen i Malmö vil resultere i konkrete tiltak for å bekjempe rasisme og antisemittisme.

[ Mer antisemittisme fra venstresiden ]

– Verden over opplever vi antisemittisme, og siden 2019 har vi sett at den øker. Vi må gjøre det vi kan for å bekjempe dette, og det er derfor vi er her, sa Löfven.

Fire tema

Malmö-konferansen tar for seg fire tema: Minnet om holocaust, opplæring om holocaust, antisemittisme i sosiale medier, og kamp mot antisemittisme og andre former for rasisme.

(©NTB)