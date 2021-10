Kilder: Minst 50 drept i eksplosjon i moské i Afghanistan

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent. Den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere stått bak terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan.

Eksplosjonen inntraff under fredagsbønnen. Den var godt i gang da eksplosjonen ble utløst.

Ifølge en sykehusansatt knyttet til Leger Uten Grenser er minst 15 drepte fraktet til et sykehus i byen.

Taliban-talsmann Jawad Sargar siteres av nyhetsbyrået DPA på at flere mennesker er drept. Også lokale øyenvitner forteller om mennesker som er drept eller såret.

