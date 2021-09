Hackerangrep kalles «Panama Papers for hatgrupper»

Et nylig hackerangrep på Epik, en internett-tjeneste høyreekstreme setter høyt, har offentliggjort navn og adresse til om lag 110.000 anonyme nettbrukere.

Hackergruppa Anonymous’ funn gir ikke bare innsikt i hvem som står bak og er aktive i de hatefulle nettforumene, men kan ifølge forskere også gi viktig innsikt i hvordan ekstremister opererer, skriver The Washington Post.

All tilgangen som nå er offentliggjort gjør at angrepet har blitt kalt «Panama Papers for hatgrupper», og sammenlignes med avsløringene i kjølvannet av lekkasjen fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i 2016.

8chan, QAnon og Proud Boys

Det amerikanske domeneregisteret Epik regnes som et tilfluktssted for høyreekstreme. Mens andre nettleverandører har utestengt høyreekstreme blogger og nettsteder, har Epik på sin side tilbudt sine tjenester. På liste over hvem som har fått domenene sine opprettholdt, står blant andre nettforumet 8chan, QAnon-supportere og Proud Boys.

Blant dem som har blitt navngitt etter datainnbruddet, er eiendomsmegleren Joshua Alayon – som nå har mistet jobben. Han har blitt avslørt som en antisemittisk Holocaust-fornekter som skal ha prøvd å registrere domener som holocaust-truth.com, theholocaustisfake.com, whitechristianrepublican.com and whitesencyclopedia.com, ifølge The Jerusalem Post.

– Vi vil ikke være involvert med noen med sånne tanker eller motiver, sa Alayons sjef til Washington Post, som forklaring på hvorfor han fikk sparken.

– Lei av hat

Anonymous har kalt angrepet Operation Epik Fail, og anser det som å gi hatefulle internettkrigere en smak av deres egen medisin.

– Alle er lei av hat. Disse høyreekstreme spillere, spiller stygt. Ingenting er utenfor deres grense, sier Aubrey “Kirtaner” Cottle, en av Anonomoys-grunnleggerne, til Washington Post.

En talsperson fra Epik sier på sin side at de «ikke støtter eller godtar en spesiell ideologi og det føles ukomfortabelt med formaninger om å sensurere de som bruker våre tjenester». Hen ser på dette som et grovt brudd mot deres brukere.