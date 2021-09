Youtube fjerner kontoer som sprer feilinformasjon om vaksiner

Det kommer et døgn etter at de blokkerte og fjernet den tyskspråklige utgaven av den statsfinansierte russiske kanalen RT. De ble utestengt for å ha brutt retningslinjene til Youtube om feilinformasjon om pandemien.

Helsemyndighetene i mange land har den siste tiden slitt med å slå tilbake mot en jevn strøm av feilinformasjon på internett om koronavaksinene.

YouTubes nye regler går nå ut på å fjerne og blokkere feilinformasjon om alle vaksiner som har blitt offisielt godkjent av helsemyndigheter, slik som Verdens helseorganisasjon (WHO).