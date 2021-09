– Jeg er overrasket, særlig over at Ap ikke ville mer, ut fra retorikken de har hatt de siste fire årene. Jeg hadde regnet med at ville komme oss mer i møte både på klima og olje, og på naturvern, sier Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Han synes det er skuffende at sonderingene om regjering førte til at SV brøt ut. Ifølge Haltbrekken mente SV at det var mulig å få til mye og la fram forslag til hvordan dette kunne gjøres, men møtte liten vilje til å gjøre noen særlige endringer.

– Det var ikke stor nok vilje i Sp og Ap til å få en regjering som tar ansvar for klimakrisen og naturkrisen. Vi ser at vi har større mulighet til å få kuttet utslipp og tatt vare på natur utenfor den regjeringen, og uten de premissene vil måtte ha sluttet oss til. Derfor har vi ristet av oss skuffelsen og er klare til å gå i opposisjon og bruke den makten som velgerne har gitt oss til å kutte utslipp og ta vare på naturen, sier Haltbrekken.

Invitt til klimafløy i Ap

Partiet har allerede invitert miljøorganisasjoner til et møte torsdag.

I tillegg inviterer Haltbrekken den delen av Ap som er opptatt av klima og natur å presse på.

– Nå må AUF og andre gode krefter i Ap gå sammen med oss for å få gjennomslag for den endringen som faktisk trengs, sier Haltbrekken.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, sier til VG at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det gjaldt oljepolitikken. Ifølge Eggum stod Ap på et gjennomarbeidet kompromiss mellom blant annet AUF og fagbevegelsen. Å stanse oljeleting var ikke aktuelt for Ap.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. (Ørn E. Borgen)

Haltbrekken understreker at selv om SV nå ikke blir del av regjeringen, vil partiet ha en spesiell rolle som kan brukes til å presse regjeringen. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa onsdag at SV er den naturlige partneren å søke flertall med i Stortinget.

– Nå har begge partiene ført valgkamp mot Høyre og Frp. Da vil det være merkelig hvis det er dem de skal gå til. Dermed kommer ikke Ap og Sp utenom SV i Stortinget. Vi kan sikre dem et rødgrønt flertall, sier Haltbrekken.

Bekymret for Sp i naturpolitikken

– Trygve Slagsvold Vedum sier nå at han ser mulighet for en regjering av Ap og Sp som vil bruke natur. Hvor bekymret er du for Sp innflytelse på naturpolitikken?

– Jeg er urolig for at Sp skal få for mye makt over naturvernet. Vi skal gjøre det vi kan i Stortinget for å sikre norsk natur framover. Det må Sp forholde seg til. Dette er en mindretallsregjering.

– Rasmus Hansson (MDG) ønsker en grønn allianse på Stortinget. Hvordan ser du på det?

– Miljøpartiene har ikke noe flertall alene, bare noen-og-tredve mandater. Det er en realitet. Men SV er i en helt spesiell situasjon, fordi vi kan utgjøre flertall med regjeringen, og vil bruke den makten til å føre en offensiv klima- og naturpolitikk.

Haltbrekken mener at Ap og Sp blir nødt til å imøtekomme krav fra SV.

– Hvis du får budsjettforhandlinger og vi sier «nei, her er miljøinnsatsen for dårlig». Hvor skal de gå? De kan gå til Rødt og Pasientfokus og få støtte der, men det vil de ikke. De kan også gå til Rødt og MDG, men MDG vil ikke svekke våre miljøkrav. Og det vil neppe Venstre heller, hvis de går til Venstre og KrF.

– Hvordan ser du muligheten for at Sp og Ap vender seg til Høyre og Frp i oljepolitikken?

– Nå har disse partiene ført valgkamp mot Høyre og Frp og sagt at Norge skal settes på en ny kurs. Da får vi se om de mente alvor med det de sa.