Rohingya-leder skutt og drept i Bangladesh

Mohib Ullah ble skutt minst tre ganger utenfor sitt kontor, sier en talsperson for Ullah’s Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights (ARPSH).

En kilde ved sykehuset i leiren bekrefter også at Ullah er død, mens myndighetene i landet foreløpig ikke har bekreftet dødsfallet.

Da rohingya-opprørere i 2017 gikk til angrep på politi og militærbaser, svarte myndighetene i Myanmar med omfattende forfølgelse og overgrep mot den muslimske folkegruppen.

Over 800.000 rohingyaer ble fordrevet fra hjemmene sine i delstaten Rakhine. Mange av dem endte til slutt opp i Kutupalong i Cox's Bazar, sørøst i Bangladesh.

Blant dem var Ullah, som dannet ARPSH i leiren noen måneder senere. Gruppen jobber for å etterforske overgrepene begått av Myanmars militære og buddhistiske militser i offensiven mot folkegruppen.

I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågikk et folkemord mot de gjenværende rohingyaene i Myanmar.

