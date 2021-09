KrF velger ny leder i november. Nestleder ber partiet gjøre som valgkomiteen sier

Med det har også KrFs valgkomité fått marsjordren den har ventet på. Komiteen går nå i gang med jakten på Kjell Ingolf Ropstads etterfølger.

Lørdag forrige uke varslet Ropstad at han vil gå av som partileder, etter at Aftenposten dagen i forveien hadde kommet med en ny skatteavsløring om ham.

Vedtaket om å kalle inn til ekstraordinært landsmøte 13. november ble fattet da KrFs landsstyre var samlet i Oslo fredag.

Valgkomiteen «vil gjennomføre høringer i partiorganisasjonen og innstille på ordinær måte», skriver KrF selv i en pressemelding.

Noresjø ber partiet følge valgkomiteen: – Vi må slutte rekkene

Nå rykker derimot 2. nestleder Ingelin Noresjø ut med følgende budskap til partifellene om ledervalget:

– Min klare oppfordring til partiorganisasjonen er at samtlige, uansett hva de har spilt inn til valgkomiteen, slutter seg til valgkomiteens innstilling når den foreligger. For vi trenger et samlet parti, og vi trenger et samlet lag bak den nye lederen vår, sier Noresjø til Vårt Land.

– Frykter du splittelse?

– Jeg er litt bekymret for at vi skal få en kamp inn mot landsmøtet, som partiet vårt ikke trenger. Vi må slutte rekkene. Det er helt fair å ha en reell lederdiskusjon og ha ulike innspill til hvem vi mener bør lede partiet. Derfor bør fylkes- og lokallagene engasjere seg bredt i det, men når valgkomiteen har gjort jobben sin, er min klare og tydelige oppfordring at da må vi slutte opp om den, sier Noresjø til Vårt Land.

ADVARER: Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF. (Erlend Berge (foto))

– Vi har ikke råd til opprivende kamp på landsmøtet

Overfor Vårt Land understreker Noresjø at hun selv ikke er aktuell for ledervervet.

Oppfordringene fra nestlederen kommer allerede før valgkomiteen har rukket å tre sammen.

– Er ikke det å kortslutte partidemokratiet da? Skal man ikke få krangle på landsmøtet og stemme mot og sånn?

– Haha, det er helt sikkert argumenter mot å si det jeg gjør nå, men vi har verken tid eller råd til en opprivende kamp på landsmøtet. Vi må gjerne ha en fair kamp ved å spille inn ulike navn og promotere sine kandidater, men når valgkomiteen har gitt sin innstilling, så bør alle slutte seg bak, svarer Noresjø.

Bollestad overtar for Ropstad

På fredagens møte i landsstyret skulle partitoppene også få snakke ut etter krisevalget som sendte KrF under sperregrensen. Men det var partiets ledersjikt som stjal oppmerksomheten da KrF-ledelsen møtte pressen.

For dette var også dagen da Kjell Ingolf Ropstad formelt gikk av som partileder og Olaug Bollestad tiltrådte som fungerende leder. Debatten om hvem som bør få vervet på fast basis er allerede i gang.

Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein regnes som de to fremste kandidatene, men også andre navn har blitt nevnt. KrFU har allerede vedtatt støtte til Ulstein.

Flytter også landskonferansen

Fredag ble det også vedtatt å flytte KrFs årlige landskonferanse for lokale tillitsvalgte fra vinteren 2022 til 13. november – samme dag som det ekstraordinære landsmøtet.

Etter det Vårt Land forstår ble dette trolig gjort for å spare penger. KrF vil tape statsstøtte etter at partiet havnet under sperregrensen ved valget tidligere denne måneden.