KrF planlegger ekstraordinært landsmøte i november

Planleggingen av det ekstraordinære landsmøtet kommer fram i et saksdokument administrasjonen sendte ut til medlemmene i partiets landsstyre onsdag, erfarer avisen Dagen.

Partiets landsstyre møtes fredag for å diskutere den videre prosessen rundt ledervalget i partiet, etter at det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstad går av etter pendlerbolig-saken. Partiets stortingsrepresentanter Olaug Bollestad og Dag-Inge Ulstein er utpekt som favoritter til å ta over ledervervet.

Avisen erfarer at det er enighet blant partiets fylkesledere om å arrangere et ekstraordinært landsmøte så raskt som prosessene tillater det, og at Landskontoret anbefaler et ekstraordinært landsmøte 13. november.

KrFs kommunikasjonssjef, Elisabeth Løland, ønsker ikke å kommentere dokumentet.

