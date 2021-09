USAs justisdepartement saksøker Texas for å stanse ny abortlov

Den siste tiden har presset mot justisdepartementet økt, ikke bare fra Det hvite hus, mens også fra demokrater i Kongressen som ville at justisministeren skulle gjøre noe for å stanse loven.

Den nye abortloven i Texas skiller seg ut fra andre delstaters forsøk på å skjerpe inn abortlovgivingen ved at den overlater til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot de som enten bidrar til eller får utført abort.

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i lavere føderale rettsinstanser fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Det fikk president Joe Biden til å si at høyesteretts beslutning var «et angrep på kvinners grunnlovsfestede rettigheter».

Texas' guvernør Greg Abbott, som er republikaner, signerte loven i mai. Den ble klaget inn til høyesterett, men i begynnelsen av september ble det klart at domstolen ikke ville blokkere den nye loven.

Dette er før mange kvinner er klar over at de er gravide.

Justisdepartementet ber domstolen erklære loven for ugyldig ettersom departementet mener at den ble vedtatt stikk i strid med den amerikanske grunnloven.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!