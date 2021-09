Paven og andre kirkeledere ber om klima-handling

De understreker at dette er første gang de tre føler seg tvunget til å ta opp hvor presserende klimakrisen og dens konsekvenser for fattigdom er.

I en samlet uttalelse, publisert av Vatikanet tirsdag, oppfordrer lederne for de katolske, ortodokse og anglikanske kirkene folk om «å lytte til jordens skrik».

