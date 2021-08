Vårt Land deler ut fisk i garnet til partilederne

---

Slik fungerer det:

Vårt Land triller ikke terning, men gjør som på søndagsskolen og deler ut fisk i garnet.

Alle får én fisk bare for å møte opp – akkurat som på søndagsskolen. Maksimal fangst er seks fisk.

I denne omgang deler vi ikke ut noen brød.

---

De ni partilederne barket igjen sammen.

Det er knappe to uker til valget og kampen om velgerne tilspisser seg. TV 2s Arill Riise ledet partilederne gjennom kveldens direktesendte debatt.

Her er våre vurderinger av hvem som kom best – og verst – ut av debatten. Vurderingene er gjort av politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Veslemøy Østrem, kommentator Emil André Erstad og journalist Per Anders Hoel.

KVELDENS VINNER: Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. (Marit Hommedal/NTB)

Jonas Gahr Støre (Ap): Treffsikker statsministerkandidat

Jonas Gahr Støre var debattens vinner. Han var offensiv i debattene og særlig om klima og ulikhet. Han lovet at en Støre-regjering er forpliktet på å nå målene om å kutte 55 prosent klimagassutslipp. Han la vekt på at oljeindustrien må brukes aktivt til å utvikle grønne og nye næringer, men også at ha ikke ville sette oljesektoren i skammekroken. Han maktet å synliggjøre klima-spriket på borgerlig side ved å klistre blant annet KrF til Frp, ved å minne om at Frp ikke anerkjenner Parisavtalen.

Han var litt snerten da han kalte Solberg for en «ulikhets-maskin» og ga tydelig svar på at han vil skattlegge inntekter på over 750.000.

Han fikk inn angrep på regjeringen for usosiale kutt for fagorganiserte, pendlere og økte priser i skolefritidsordningen. Han var på sitt beste da han beskrev det todelte helsetilbudet, ved å forklare at pengene til de private helseinstitusjonene tapper det offentlige tilbudet, og dermed gir et dårligere offentlige tilbud til vanlige folk.

Antall fisk i garnet: Seks





STØDIG: Statsminister og Høyres partileder Erna Solberg under partilederdebatten på TV2. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Erna Solberg (H): Stødig, men litt usynlig

Solberg var rolig og myndig i hele debatten, men ble litt borte i noen deler. Ærlig, kunnskapsrik og trygg, men ikke preget av den energien vi har sett fra henne tidligere. Troverdig på det Solberg-regjeringen har oppnådd i klimapolitikken.

Solberg var offensiv da hun etterlyste mer saklig kritikk fra Jonas Gahr Støre på ulikhet i debatten på formuesskatt, og hun svarte med selvtillit på Støres angrep på hvordan hun og regjeringen skal klare å betale for økte skattekutt – blant annet da hun på elegant og litt frekt vis tok æren for de fleste av KrFs seire i regjering.

Traff ikke helt på begrepsbruken da hun brukte metaforen «luftehull i helsevesenet» i debatten om fritt behandlingsvalg og rotet seg inn i noen litt kompliserte forklaringer.

Antall fisk i garnet: Fire





BLIDERE: Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Tilbake i gammel form

Vedum var mer i sin gamle form i denne debatten og smilte mer. Han var overraskende offensiven i kveld.

Han var åpenbart mer forberedt på klimadebatten enn tidligere i valgkampen. I kjent Vedum-stil slo han tilbake mot klimaminister Sveinung Rotevatn som hadde kalt ham en klima-gris: «Jeg er jo glad i grisen jeg og går gjerne i fjøset og gjør en jobb».

Vedum kom med tøff kritikk av Listhaugs økning i strømprisene. Han klarte både å få inn regjeringens kutt i pendlerfradrag og andre ordninger som har rammet distriktene.

Vedum var i denne debatten tydelig på hvorfor han valgt Støre-siden i politikken. Han sa blant annet at vi trenger å skifte ut Listhaug og Solberg for de har gjennomført usosial politikk, som han mente systematisk har rammet de med lavest inntekt. Han slo også et slag for et sterkt privat helsevesen, slik at alle får samme behandling. Han var på sitt beste da han utfordret Solberg på at den mest utsatte delen av helsetilbudet i distriktene – ambulanse – legges ut på anbud.

Antall fisk i garnet: Fem









Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Sylvi Listhaug (Frp): Kjente utfall på autopilot

Sylvi Listhaugs Frp har strevd med å bryte seg skikkelig inn i på hovedscenene i årets valgkamp. Men Listhaug hugget seg innledningsvis effektivt inn i klimadebatten med skremmebilder om det dagsferske forslaget til ny oljeskatte-regler. Der er det «blitt så galt» at også Høyre legger ned arbeidsplasser.

Fikk tydelig frem det budskapet som ingen andre enn FrP har. Men som partileder lovet hun å snakke fra levra. I TV2s debatt – som i NRKs utspørring dagen før – virket Listhaug tidvis på autopilot. Utfallene mot tiltak som «pisker og plager folk» og enkeltskjebner i norsk helsevesen var gjenkjennelige fra Frps argumentmagasin. Usikkert om hun denne kvelden traff flere enn kjernevelgere hun alt har.

Antall fisk i garnet: Tre





Partilederdebatt Bergen 20210831. Sosialistisk Venstrepartis partileder Audun Lysbakken under partilederdebatten på TV2. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Audun Lysbakken (SV): Fortsatt svært solid og treffsikker

Lysbakken fortsetter med sin klare, selvsikre og effektive kommunikasjon. Han er så debattsterk at han også i kveld er en av debattens beste. Lysbakken var spesielt offensiv om klima og ulikhet.

Han fikk også klart frem SVs tydelige omfordelingspolitikk, for eksempel da han forklarte SVs skattekrav til en ny regjering. Lysbakken er konsis og retorisk sterk langs hele debatten, som da han sa til Erna Solberg i debatten om ulikhet: «Du kan ikke fortsette å ha så dyp og rørende omsorg for milliardærene».

Lysbakken var også sterk i helsedebatten med poenget om at helsetjenesten trenger flere folk, og ba regjeringen slutte å tro at helsearbeidere vokser på trær. Beste one-liner i debatten: Det er en ting vi trenger en sluttdato for, og det er Frps innflytelse på klimapolitikken

.

Antall fisk i garnet: Fem





Venstres partileder Guri Melby under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Guri Melby (V): Offensiv og pedagogisk

Venstres leder er på oppadgående kurve på målinger og har sperregrense-målet i siktet. Tidligere på kvelden hadde partiet også innkassert en solid oljeseier. Selvtilliten var på topp.

Melby tegnet opp forskjellene mellom klimapartiene enda tydeligere enn før. Det går en grense mellom partiene som gir unntak for næringer, som gir skattebetalere regningen og som lar bedriftene sitte igjen med røde tall.

Melby var også tøff i skattedebatten og har summert opp skatteøkninger hos de rødgrønne til 85 milliarder,

Melby fremsto pedagogisk. Som en av de sentrale pandemiministrene, brukte hun den erfaringen i helsebolken. Poenget med at private tilbydere kunne avlaste det offentlige helsevesenet, satt greit, men hun fremsto enda bedre da hun maktet å vri helsedebatten inn på rusreformen, der Venstre fikk frem partiets tydeligste politikkutvikling.

Antall fisk i garnet: Fire





Kristelig Folkepartis partileder Kjell Ingolf Ropstad under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Tydelig på KrF-politikk

KrFs leder kom ikke mye til orde i deler av debatten, men brukte tiden mer effektivt enn ved valgkampens første partilederdebatt. Ropstad fikk raskt snudd poengene inn mot KrFs avtrykk i regjeringsprosjektet. Han får poengtert at klimapolitikken til KrF har som mål å bidra til å hjelpe verdens fattigste, og gir argumentene troverdighet ved å vise til klimafondet som ble lansert i juli.

I skattebolken sliter Ropstad med å komme til orde, men svarer godt på lissepasningen fra programlederen – om fattige barn. Ropstad er tryggest i rollen når han kan snakke om familiepolitikk, kontantstøtte og fritidskort, og får markert forskjellene på en familiepolitikk med Ap i spissen.

Ropstad er programforpliktet til å framsnakke ideell sektor, pårørendestøtte og ildsjelene i helsesektoren, men har lite nytt å melde i helsebolken.

Antall fisk i garnet: Fire





Rødts partileder Bjørnar Moxnes under partilederdebatten på TV2 tirsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Bjørnar Moxnes (R): Rød repetisjonsøvelse

Viste seg mer som rød rebell enn i NRKs partilederdebatt og var hyppig på offensiven. I startrunden om klima serverte han igjen en reprise på bildet om «rike som bruker privatfly til hytta». Men Moxnes maktet å vri boring i Rødts klimapolitikk over til et frieri til egne velgere i industrien.

Lyktes i å vise muskler mot Støre og viste egne radikale velgere om de forskjellene det er til Ap. Klistret partiet til «80 prosent» av Høyres skattepolitikk.

Satset på gjenkjennelig Rødt-budskap i helsedebatten, med garantier om at kommersielle skal vekk, profitører ut. Fintet også inn et frieri til ansatte i sektoren om likelønnspott, men også for Moxnes var mange av utfallene en repitiosjonsøvelse.

Antall fisk i garnet: Tre





Miljøpartiet De Grønnes partileder Une Aina Bastholm under partilederdebatten på TV2. Foto: Marit Hommedal / NTB (Marit Hommedal/NTB)

Une Aina Bastholm (MDG):

I første partilederdebatt ble klima en hovedsak, og Une Bastholm kunne briljere. Denne posisjonen beholdt hun også i begynnelsen av TV 2s debatt da temaet var klima. Hun viser MDGs kompromissløshet i klimapolitikken på en måte som når hjem til egne velgere. Når Bastholm sier at vi må kutte kjøtt og kjøre mindre fly, høres det ganske logisk ut og nokså oppnåelig. Hun parerer også Sylvi Listhaugs utspill rolig og poengtert.

I skattebolken fikk Bastholm vist hvordan klimapolitikken påvirker alle andre politikkområder og parerte greit spørsmål om samarbeid med et Ap som ikke vil love stans i oljeleting. Hun viker ikke på krav til kommende, mulige forhandlinger, og poengterte at vår tid nå trenger de små og tøffe partiene som setter absolutte krav. På helseområdet brakte ikke Bastholm inn så mye MDG-politikk.

Antall fisk i garnet: Fire