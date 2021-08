Regjeringen står fast: Henter ikke ut eks-ansatte fra Afghanistan

– Alle som søkte fikk sakene sine grundig vurdert av norske myndigheter. Det er tilsammen rundt 360 personer som har fått opphold i Norge, inkludert familiemedlemmer. De som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner. Det legges derfor ikke opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til Vårt Land.

Situasjonen i Afghanistan er så kritisk at USA og Storbritannia sender soldater til landet for å evakuere ambassader, melder Financial Times.

Nyhetsbyrået AFP melder at Nato skal fredag holde krisemøte om situasjonen i Afghanistan. En ikke navngitt kilde opplyser til AFP at møtet skal ha fokus på evakuering fra Afghanistan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møter pressen om situasjonen i Afghanistan fredag klokka 16.30

SIER NEI: Regjeringen, her ved statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland, sier at døren til Norge er stengt for sivile afghanere som har jobbet for Forsvaret i landet. (Paul S. Amundsen/NTB)

Krever fornyet behandling

Siden saken med Forsvarets eks-ansatte i Afghanistan ble kjent i juli, har presset mot Solberg-regjeringen økt.

Tre tidligere forsvarssjefer mener Norge må gi opphold til afghanere som har arbeidet for norske styrker i landet, skriver Forsvarets forum.

Regjeringspartiene KrF og Venstre samt SV, MDG og Rødt mener også at afghanere som har bistått norske styrker må få søke asyl i Norge, melder NTB.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet mener sakene til de som har fått avslag må vurderes på nytt, forteller Vårt Land.

Storparten av dem striden står om, jobbet i den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif. Etter at Camp Nidaros ble avviklet i 2014, fikk flere afghanere som hadde jobbet som tolker for Forsvaret opphold i Norge, melder Forsvarets forum. Ansatte i andre jobber fikk derimot avslag på sine søknader om opphold. Dette var renholdere, vedlikeholdsarbeidere og sjåfører.

Nå frykter de at Taliban skal ta hevn for at de jobbet for Nato-landet Norge.

Regjeringen plikter å hjelpe dem — Pekka Haavisto, utenriksminister i Finland

«Regjeringen plikter å hjelpe dem»

Da USA og Nato varslet uttrekking fra Afghanistan i mai – og trakk ut storparten av soldatene, startet Taliban en offensiv. Nå erobrer opprørsbevegelsen provinser og provinshovedsteder i et høyt tempo.

Offensiven har fått vestlige land – i og utenfor Nato – som hadde soldater i Afghanistan, til å hente ut sivile afghanere, skriver NTB. Danmark vil innvilge midlertidig opphold, og Finland og Sverige følger etter.

– Vi har et felles ansvar for å hjelpe afghanere som nå trues fordi de har bidratt til Danmarks engasjement i Afghanistan, heter det i en kunngjøring fra det danske utenriksdepartementet.

45 afghanere som har arbeidet for danske styrker og den danske ambassaden i Kabul, vil få tilbud om en toårs oppholdstillatelse i Danmark, heter det videre.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier til YLE at den finske regjeringen også planlegger evakuering av «minst dusinvis» afghanere:

– Regjeringen plikter å hjelpe dem.

Sverige har kommet med samme løfte.

Ethiopia Tigray Crisis HENTER UT: Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier landet henter ut afghanere som har arbeidet for finske styrker. (Armando Franca/AP)

Ble halshugget

USA har alt evakuert tusenvis av lokalt ansatte og deres familiemedlemmer fra Afghanistan og har opplyst at det kan bli snakk om rundt 20.000 til sammen. Biden-administrasjonen har også lovet å inkludere hjelpearbeidere og journalister som har jobbet for amerikanske organisasjoner og medier.

Tyskland opplyste torsdag at de vil gi opphold til 2.500 afghanere som har jobbet for dem, inkludert familiemedlemmer.

Storbritannia har tidligere opplyst at de vil gi opphold til rundt 3.000 afghanere som har jobbet for dem.

Taliban anklages for å ha drept hundrevis av afghanere opp gjennom årene, fordi de har jobbet for vestlige styrker i landet.

Sohail Pardis er en av de siste. I juli fortalte CNN at mannen som hadde jobbet som tolk for amerikanske soldater ble forsøkt stoppet av Taliban i en veisperring. Da Pardis nektet å stoppe, ble han innhentet – og halshugget.