Åtteårig gutt tiltalt for blasfemi i Pakistan - risikerer dødsstraff

Gutten sitter ifølge avisen The Guardian nå i varetekt. Han er den yngste som har blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan.

Etter at gutten ble arrestert, skal familien og flere hinduer fra det konservative området Rahim Yar Khan i Punjab ha flyktet fra hjemmene sine. I forrige uke angrep en gruppe muslimer et hinduistisk tempel etter at gutten ble sluppet fri mot løsepenger i forrige uke. Tropper ble ifølge The Guardian satt inn for å stanse uroen. 20 mennesker ble lørdag arrestert i forbindelse med angrepet på hindu-templet.

Tisset på teppet

Pakistan har strenge straffer for blasfemi. I verste fall kan gutten få dødsstraff. I tiltalen er gutten anklaget for å ha tisset med vilje på et teppe i biblioteket i en såkalt madrasa, en islamsk religiøs skole, der det fantes religiøse bøker. Dette skal han ha gjort en gang i juli.

The Guardian kjenner gutten og familiens identitet. Avisen skriver at blasfemi-lovene i Pakistan har blitt brukt til å ramme religiøse minoriteter i Pakistan. Selv om ingen så langt har blitt dømt til døden og henrettet etter at dødsstraff ble innført i 1986, har det hendt at mistenkte blir angrepet og noen ganger drept av grupper som blir opprørt over saken.

Blasfemi-saker opprører

Vårt Land har tidligere skrevet om Asia Bibi, en kristen fembarnsmor som i 2009 ble dømt til døden for blasfemi. Etter at hun hadde sittet i fengsel i ni år, ble dommen omgjort av pakistanske høyesterett og Bibi ble løslatt. Men i prosessen ble flere av hennes støttespillere drept. Dommen utløste voldelige protester fra ytterliggående islamister som støttet blasfemilovgivningen og både dommere, advokat og Bibi ble truet på livet. Hun lever nå i skjul i Canada.

NRK skriver at USAs statlige kommisjon for internasjonal religionsfrihet kom med en rapport fjor som viste at Pakistan er det landet i verden som har hatt flest tilfeller av trusler eller bruk av vold etter anklagelser om blasfemi.