– Min generasjon er klare for klimatiltak. Alternativet er mye verre

– Det er viktig å ikke miste motet, men dette er en utrolig dyster rapport som bekrefter alt vi har fryktet og kjempet imot. Hvis politikerne hadde kjent på halvparten av det vi kjenner på når vi hører hva klimaforskerne sier, hadde de gjort enormt mye mer, sier Lea Justine Nesheim, første nestleder i Natur og Ungdom.

Mandag kom FNs klimapanel med en ny rapport om status for klimaendringer. Ifølge rapporten skjer klimaendringene raskere enn tidligere anslått. En oppvarming på 1,5 grader kan være realiteten allerede i 2030-årene, rundt ti år tidligere enn anslått. Denne gangen slår klimapanelet fast at det ikke lenger er noen tvil om at klimaendringene skyldes økte mengder av klimagasser i atmosfæren som kommer fra bruk av fossil energi.

[ FNs klimapanel: – Nå er det ingen tvil: Klimaendringene er menneskeskapte ]

Bekymring

At tiltakene for å få ned utslipp vil merkes i dagliglivet, skremmer ikke Nesheim.

– Vår generasjon er veldig klare for klimatiltakene. Alternativet er så mye verre. Bare bekymringen vi har følt på lenge med rapporter som bare bekrefter de kjipeste scenariene, gjør at vi har kjent på de negative konsekvensene allerede. Vi ønsker at kuttene i klimagasser skal gjøres på en mest mulig skånsom og rettferdig måte for samfunnet. Det tror vi fortsatt at vi har tid til. Men tiden for å bare velge de mest kostnadseffektive løsningene, er forbi, sier Nesheim.

---

FNs klimapanels sjette hovedrapport

234 eksperter står som forfattere av rapporten, og over 14.000 vitenskapelige arbeider er sitert. Rapporten på over 3.000 sider, viser blant annet:

Den globale overflatetemperaturen vil fortsette å stige minst til midten av århundret. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2,0-gradersmålet ryke.

Temperaturen har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av 10-20 år.

Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret.

Noen klimaendringer er allerede irreversible, og vil fortsette i tusener av år framover.

Klimaendringene er menneskeskapte. Det finnes ikke lenger noen tvil.

Temperaturen øker raskere enn beregnet i tidligere rapporter.

Koblingen mellom klimagassutslipp og ekstremvær som nedbør, hetebølger, tørke og orkaner, er styrket siden forrige hovedrapport.

All ytterligere oppvarming vil føre til at ekstremvær blir kraftigere.

Havnivåstigningen øker nesten dobbelt så raskt som for tyve år siden.

---

[ Elisabeth Bergskaug: «Klima er for viktig for politikk» ]

En gasspedal

Hennes største appell til politikerne er å nå ta inn over seg alvoret.

– Vi så at den forrige hovedrapporten fra FNs klimapanel ble et stort vendepunkt, men det manglet kanskje på hastigheten i å gjøre noe likevel. Jeg håper at denne rapporten kan være en gasspedal, sammen med IEA-rapporten som kom før sommeren.

FNs generalsekretær António Guterres sier ifølge NTB at den nye rapporten fra FNs klimapanel må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder. Nesheim mener at det er nettopp der Norge må handle nå.

– Det absolutt viktigste bidraget fra Norge, er å slutte å lete etter mer olje og omstille økonomien og arbeidsmarkedet bort fra det fossile. Selvsagt må det gjøres mer mye i transportsektoren og på flere områder, men norsk olje er den store, stygge ulven, og det vi eksporterer går ikke engang inn i vårt eget klimaregnskap.