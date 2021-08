Vil ikke si hvor mye Sian-beskyttelse koster

Før september er over har organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) holdt 18 markeringer rundt om i Sør-Norge. Denne uken holdes markeringer i Kristiansand, Stavanger og Bryne.

På tidligere slike markeringer har Sian tent på eksemplarer av Koranen og revet ut sider av muslimenes hellige bok. På Sians siste markering i Oslo 31. juli, ble det konfrontasjoner mellom Sian og motdemonstranter, ifølge Nettavisen.

Politiet måtte bruke tåregass for å hindre motdemonstrantene til å ta seg over sperringene. 29 motdemonstranter ble arrestert.

POLITIOPPBUD: Politi sørger for at motdemonstranter holder avstand til Sian da de hadde en markering i Drammen i april i år. (Heiko Junge/NTB)

Prislapp i Danmark: 168 millioner

Det danske politiet brukte 115 millioner danske kroner - eller 168 millioner norske kroner etter dagens kurs – på islamkritikeren Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs i 2019, skriver Berlingske.

Paludan karakteriseres som ekstremist og hatpredikant. Partiet hans tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark. Sian har gitt Paludan en stående invitasjon til å delta på SIANs markeringer.

– En ekstra oppgave som Paludan betyr at der er oppgaver som politiet er nødt til at nedprioritere, sier det danske politiforbundets formann, Claus Oxfeldt, til Berlingske.

Agder politidistrikt: «Litt ekstra»

– Vi forbereder oss litt ekstra, siden markeringen er av typen som får motdemonstrasjoner, og det kan bli konfrontasjoner, sier Bård Austad, stabssjef i Agder politidistrikt, til Vårt Land.

Når Vårt Land snakker med Austad før Sians markering i Kristiansand torsdag, tror han at det blir en rolig markering. Politiet har godt med mannskap, og har hatt en god dialog med Sian og muslimske miljøer for å forebygge provokasjoner og konfrontasjoner, forteller han.

PRIORITERER YTRINGSFRIHET: Vidar Olsen mener at å beskytte ytringsfriheten er en av politiets viktigste samfunnsfunksjoner. Han er seksjonsleder for innsatsledelse i Sør-Vest politidistrikt. (Jon Dagsland)

Sør-Vest politidistrikt: «Betydelige ressurser»

– Vi har lagt ned mye arbeid i forkant av markeringene, og vi bruker betydelige ressurser for å hindre konfrontasjoner og for å overvåke situasjonen, sier Vidar Olsen, før Sians markering i Stavanger lørdag.

Olsen er seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Han sier at politiet prioriterer å verne ytringsfriheten. Også han nevner forebyggende dialog og bemanning under markeringene som to av tiltakene.

Han forklarer at det brukes mannskap fra hele distriktet, slik at det ikke mangler politi et annet sted.

– Det er et veldig dilemma at andre oppgaver må nedprioriteres. Det kan alltid diskuteres om det er for mye eller for lite politiressurser, men den diskusjonen er uavhengig av dette oppdraget.

Det kan alltid diskuteres om det er for mye eller for lite politiressurser. — Vidar Olsen, seksjonslederen for innsatsledelse i sørvest politidistrikt

PST: «Rutinemessig vurdering»

– Vi ønsker ikke å gi et inntrykk av at vi følger med Sian, sier Annett Aamodt, kommunikasjonsrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hun tilføyer at PST blir rutinemessig orientert hver gang Sian skal ha en markering, og at PST alltid gjør en vurdering av situasjonen. Mange forhold spiller inn – blant annet internasjonale trender, eller om det er spesielle dager, som 22. juli. Derfor er det vanskelig å si hvor ressurskrevende det er å følge Sian, sier hun.

Dessuten ønsker ikke PST å gi Sian mer oppmerksomhet enn de allerede får, tilføyer Aamodt.

– Jo høyere ressursbruk du nevner, dess mer gleder de seg, avslutter hun.

DILEMMA: Hvor mange ressurser skal det brukes på at noen gjentar seg, spør Tore Bjørgo. Han er leder for C-Rex - senter for ekstremismeforskning ved UiO. (Tuva Skare)

Eksperten: Ser dilemmaet, men vil ikke uttale seg

– Demonstrasjonsfrihet er viktig og det skal være rom for ytringsfrihet. Politiet har som oppgave å beskytte det, sier Tore Bjørgo.

Han er senterleder og professor på C-REX (senteret for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold) ved Universitetet i Oslo.

– Men det er folk som setter seg selv i en situasjon der de må beskyttes fordi de bevisst provoserer voldelig motstand, som politiet må bruke ressurser på. Spørsmålet er: Hvor mange anledninger skal det gis for å framføre det samme budskapet, sier han med tanke på ressursbruken.

– Du er eksperten, hva ville du svare på dette spørsmålet?

– Det vil jeg ikke, det må samfunnet gjøre, svarer Bjørgo:

– Men det er et dilemma.

